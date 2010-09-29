Донецк: прокуратура проверяет больницу, где погиб младенец

Прокуратура Пролетарского района г. Донецка проводит проверку лечебного учреждения, в котором была привита погибшая 8-месячная девочка.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области. В сообщении напомнили, что 20 сентября по дороге в больницу в машине скорой помощи скончалась 8-месячная девочка.

Правоохранителями было установлено, что 16 сентября 2010 года в поликлинике №2 Городской детской больницы №5 г.Донецка малышке была сделана прививка. 20 сентября мама девочки повторно обратилась в медицинское учреждение с жалобой на плохое состояние здоровья дочери. Осмотрев малышку, врачи приняли решение о госпитализации ребенка в реанимационное отделение Городской больницы №1. По дороге в лечебное учреждение девочка скончалась.

В настоящее время Ворошиловским районным отделом милиции г.Донецка проводится проверка по факту смерти ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся гистологические исследования.

Прокуратура Пролетарского района г.Донецка проводит проверку в поликлинике №2 Городской детской больницы №5, по результатам которой будет дана правовая оценка полноте и своевременности действий медицинского персонала как в ходе вакцинации ребенка так и при оказании медицинской помощи.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области недавняя смерть 8-месячного младенца, совпадающая по времени с его вакцинацией, расследуется комиссией специалистов ГП «Центр иммунобиологических препаратов» Министерства здравоохранения Украины.

В Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции рассказали, что в Пролетарском районе г. Донецка 21 сентября 2010 г. был зарегистрирован случай смерти ребенка в возрасте 8 месяцев. Клинический диагноз: острая кишечная инфекция, тяжелое течение, острый менингит, нейротоксикоз. Ребенок 16 сентября 2010 г. получил первую прививку вакциной Пентаксим (серия G2067).

По предварительным выводам комиссии в составе городских и областных специалистов органов здравоохранения и санэпидслужбы, этот летальный случай совпадает с прививкой вакциной Пентаксим по времени.

В облСЭС объяснили, что вакцина Пентаксим (серия G2067, производство Франция, Санофи Пастер, срок пригодности - до 31 мая 2012 г.) предназначена для иммунизации против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции, удерживает бесклеточный коклюшный компонент и инактивированный компонент против полиомиелита.

В Донецкую область препарат данной серии поступил от ГП «Укрвакцина» 20 августа 2010г. в количестве 13,2 тысячи доз.

По оперативным данным, по состоянию на 27 сентября 2010 г. этим препаратом в области уже привиты 7902 ребенка. При этом зарегистрировано 90 местных (1,14%) и 82 - общих обычных реакций (1,04%). Удельный вес послевакцинальных реакций значительно меньше предельно допустимых (от5 до 30%).

Условия транспортировки и хранение вакцины в санэпидучреждениях и лечебно-профилактических учреждениях отвечали регламентированным требованиям, заверили эпидемиологи.

Нарушений процедуры вакцинации у ребенка не было выявлено. В день прививки ребенок был осмотрен участковым врачом, состояние здоровья было удовлетворительное, поэтому врач разрешил прививку. Мать ребенка была осведомлена о возможных реакциях и осложнениях после прививки, о чем есть соответствующая запись в медицинской документации.

Вакцина была введена внутримышечно в бедро одноразовым шприцем в условиях прививочного кабинета городской детской больницы. На протяжении 30 минут ребенок находился под медицинским надзором, признаков любых нарушений в состоянии его здоровья за это время выявлено не было.

В облСЭС констатировали, что с января по июль данный ребенок получил прививку против туберкулеза, вирусного гепатита В, полиомиелита, гемофильной инфекции разными вакцинными препаратами, реакции на их введение отсутствовали.

В настоящее время в области работает комиссия специалистов ГП «Центр иммунобиологических препаратов» Министерства здравоохранения Украины.

Проводятся вирусологические и гистологические исследования.

Окончательный вывод будет сделан после завершения работы комиссии и получения результатов лабораторных исследований, заключили в облСЭС.