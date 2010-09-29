В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, 29 сентября в лесах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем на полуострове ожидается южный ветер со скоростью 5 м/с, температура воздуха ночью 23-25 тепла.

30 сентября и 1 октября в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды - сильные ливни, грозы, местами град, усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, порывы 25-30 м/с.

1 октября ожидается понижение ночной температуры воздуха до 8-13 градусов тепла, дневной - до 13-18 тепла.