Кировоградщина: впервые доминирует национальное усыновление

В Кировоградской области впервые с 2006 года количество детей-сирот, усыновленных гражданами Украины (49 случаев), превысило межгосударственное усыновление (37).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила заместитель начальника службы по делам детей Кировоградской облгосадминистрации Оксана АБРАМОВА.

По ее словам, в прошлом году из 99 усыновленных кировоградских детей 55 стали членами семей иностранных граждан.

«Иностранцы чаще усыновляют сразу 2-3 детей-сирот или тех, кто имеет определенные медицинские ограничения. Чаще всего это граждане США, Италии, Испании, Израиля и Канады. Отечественные потенциальные родители наоборот, хотят лишь одного ребенка, физически здорового, желательно девочку до трех лет», - отметила О.АБРАМОВА.

По ее словам, в Кировоградской области на учете по усыновлению находятся 1316 детей, что составляет 37% общего количества детей, лишенных родительской опеки. Из них лишь 575 не имеют родных братьев и сестер, что часто осложняет процесс усыновления. Кроме того, 67% всех учтенных детей-сирот имеют врожденные или приобретенные пороки или заболевания.

«В этом году в области произошел неприятный инцидент, когда родители решили вернуть усыновленную 12-летнюю девочку. Семья проживает в Киевской области, ребенка усыновили в прошлом году, но не сумели ужиться вместе. Девочка также выразила желание вернуться в приют», - отметила О.АБРАМОВА.

В целом в области на первичном учете находятся 3,5 тыс. детей, лишенных родительской опеки, и детей-сирот.