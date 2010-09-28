На Буковине выявили сибирскую язву

В одном из домохозяйств Хотинского района Черновицкой области выявлено животное, больное сибирской язвой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации, для подтверждения или опровержения заболевания патматериал от животного был исследован в областной государственной лаборатории ветеринарной медицины и получен позитивный результат на сибирскую язву.

На крестьянское хозяйство наложен карантин. Чтобы предотвратить распространение возбудителя в окружающей среде в местах содержания животных проведена дезинфекция, труп больного животного сожжен, все животные хозяйства, а также крупный рогатый скот села привиты против сибирской язвы.