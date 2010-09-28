Харьковщина: дети отравились, наевшись беладонны
12:17, 28 сентября 2010Новости регионов
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Сейчас все в больнице
В г. Первомайске Харьковской области вчера в детское отделение центральной городской больницы госпитализировано 6 учеников (3-го, 5-го и 9-го классов) общеобразовательной школы № 1, которые отравились ягодами лекарственного растения Belladonna.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на сегодняшний день состояние потерпевших удовлетворительное.
Происшествие находится на контроле Главного управления МЧС в Харьковской области.
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