Харьковщина: дети отравились, наевшись беладонны

В г. Первомайске Харьковской области вчера в детское отделение центральной городской больницы госпитализировано 6 учеников (3-го, 5-го и 9-го классов) общеобразовательной школы № 1, которые отравились ягодами лекарственного растения Belladonna.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на сегодняшний день состояние потерпевших удовлетворительное.

Происшествие находится на контроле Главного управления МЧС в Харьковской области.