В Харьковской области в результате пожара погиб младенец.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, трагедия произошла 27 сентября около шести часов вечера в селе Верхние Озоряны Харьковского района в одном из одноэтажных частных домов.

Согласно сообщению, которое поступило в дежурную часть МЧС, огонь распространился по всему дому почти мгновенно. Дом был старой постройки и почти весь сделан из дерева. В одной из комнат спала девочка, 2010 года рождения. Хозяева находились на улице и заметили пожар слишком поздно. Мать отчаянно пыталась попасть в комнату, чтобы спасти ребенка, но из-за высокой температуры и сильного задымления войти туда было уже невозможно.

Пожарные, прибывшие на вызов, сбили пламя и температуру, после чего в доме нашли обгоревшее тело младенца, который лежал на остатках детской кровати.

Тушение пожара было осложнено отсутствием внешнего противопожарного водоснабжения на территории села. Спасатели подвозили воду из города Мерефа, который находится в четырех километрах от села.

По факту пожара проводится дознание, выясняются причина и ущерб, нанесенный пожаром.