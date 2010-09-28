Кировоградские бездомные просят создать ночной приют

Беспризорные Кировограда обратились к губернатору области, городскому голове и начальнику областного управления милиции с просьбой создать в городе ночной приют для людей без определенного места жительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Кировоградского городского совета.

Собрания беспризорных прошли под председательством начальника специнспекции Кировограда Виктора ИВАНОВА.

«Рассчитываем на Вашу поддержку. Одни из нас остались без крыши над головой, пострадав в результате мошеннических операций с недвижимостью, других выбросили на улицу собственные родственники и близкие. Вернуться к прежней жизни каждому из нас практически невозможно, ведь общество отворачивается от нас, а со стороны государства мы остаемся полностью социально незащищенными», - говорится в обращении.

Ночной приют бездомные просят создать для защиты от неблагоприятных погодных условий, для возможности получить еду и медицинскую помощь.

В обращении они предлагают перепрофилировать в ночной приют приемник-распределитель для лиц, задержанных за бродяжничество, ликвидация которого недавно началась во исполнение распоряжения руководства МВД Украины.