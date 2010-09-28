Во многих больницах Донеччины не работают лифты

В Донецкой области в ряде медицинских учреждений из-за нерабочего состояния лифтов тяжелобольных на носилках перемещают с этажа на этаж по ступенькам.

Об этом говорится в справке о выполнении протокольного решения коллегии облгосадминистрации от 24 сентября «О реализации задач и мероприятий в Донецкой области Госпрограммы «Репродуктивное здоровье наций» на период до 2015 года», переданной агентству УНИАН пресс-службой ОГА.

Так, в городской больнице Дзержинска операционная и родовой блок расположены на разных этажах. Транспортировка тяжелых пациенток проводится по ступенькам на носилках в связи с тем, что в корпусе продолжительное время не работает лифт.

Подобная ситуация сложилась и в лечебно-профилактичних учреждениях Димитрова, а также в Красноармейском, Великоновоселковском и Марьинском районах.

Например, в Марьинской центральной районной больнице на протяжении последних 5 месяцев операции кесарева сечения для рожениц выполняются на территории гинекологического отделения в помещении, приспособленном под операционную. Возможности для соблюдения «тепловой цепочки» при транспортировке новорожденного нет, что угрожает развитию заболеваний, особенно у недоношенных и новорожденных с малой массой тела. Женщины в операционную доставляются на носилках, поскольку лифт находится в нерабочем состоянии. Учитывая, что большинство оперативных вмешательств в отделении проводятся по ургентным показаниям, которые требуют быстрого реагирования, такая организация помощи ставит под угрозу здоровье и жизнь женщин.