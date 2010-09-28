Ривненщина: мужчина умер, отравившись грибами

41-летний житель села Глинск Здолбуновского района Ривненской области умер в результате отравления грибами.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации, мужчина отравился бледной поганкой. На протяжении 5 дней врачи отделения интоксикации областной больницы боролись за его жизнь.

В целом с начала года к медикам Ривненской области с жалобами на отравление грибами обратилось 29 человек.