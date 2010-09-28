В Донецке после прививки умер 7-ми месячный ребенок

В Донецке на пятые сутки после прививки умерла 7-месячная девочка. Родители ребенка уверены, что ее смерть вызвала именно введенная вакцина, сообщает ТСН.

7-месячной Снежане была сделана прививка вакциной «Пентаксим», защищающей от таких заболеваний, как дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и гемофильная инфекция. Согласно официальному заключению врачей, ребенок умер от отека мозга.

Медики также категорически отрицали, что причиной смерти ребенка могла стать прививка. По словам врачей, они используют вакцину «Пентаксим» уже 10 лет и уверены в ее надежности.

Совпадение по времени с иммунизацией вакциной «Пентаксим» считают случайным. «Исследование материалов ребенка продолжается, поэтому окончательный вывод будет сделан тогда, когда будут завершены эти исследования», - прокомментировала ситуацию заместитель главного врача Донецкой санэпидемстанции Тамара Беломеря.

В свою очередь, заместитель главного врача Детской городской больницы №5 Татьяна Рыбакова заверила, что перед вакцинацией были проведены все необходимые обследования, которые не обнаружили у ребенка признаков болезни. «Ребенка осмотрел участковый педиатр, была измерена температура и сделана прививка, в течение 30 минут реакции на прививку не было», - подчеркнула она.

Вакциной «Пентаксим» обычно прививают детей с 3-месячного возраста. В Донецкой областной СЭС заявили, что получили 13 тысяч доз этой вакцины сроком годности до мая 2012 года, 3 тысячи из них уже использовали.

Кроме того, медики отметили, что получили письменное разрешение родителей ребенка на прививку. Сами же родители после того, как привлекли внимание к трагическому событию, от общения с прессой отказались.

Как сообщалось ранее, в 2008 году 17-летний школьник из Краматорска Донецкой области Антон Тищенко умер через несколько часов после проведения вакцинации от кори и краснухи. Тогда с подозрением на поствакцинальные реакции в Украине были госпитализированы более 100 человек. После этого случая обязательная вакцинация от этих болезней в Украине была приостановлена.

Кроме того, в августе-сентябре 2009 года после прививки вакциной «Пентаксим» в Украине умерли несколько детей. В частности, смертельные случаи были зафиксированы в Донецкой области, Запорожье и на Волыни.