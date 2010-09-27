Винниччина: за сутки грибами отравились четыре человека

В Винницкой области за сутки грибами отравились четыре человека, в том числе трехлетний ребенок.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, две женщины, жительницы с. Раковая Томашпольского района в местном лесу собрали грибы и приготовили из них суп. После употребления супа женщинам - 42-летней и 23-летней, а также 3-летнему ребенку - стало плохо. Каретой скорой помощи пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение центральной районной больницы пгт Томашполь Винницкой области с диагнозом острое отравление токсинами грибов, а ребенок - в детскую областную больницу в г. Винница.

Их состояние на сегодняшний день оценивается как средней тяжести.

Еще один случай произошел в с. Носиковка Шаргородского района, где 60-летняя женщина также в местном лесу собрала дикорастущие грибы и, приготовив их, самостоятельно употребила в пищу. Почувствовав себя нехорошо, вызывала карету скорой помощи и была доставлена в реанимационное отделение Шаргородской центральной районной больницы, сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

В целом в Винницкой области с начала года зарегистрированы 17 случаев отравления грибами, в результате на лечении находился 31 человек (из них 6 детей).