Житомирщина: двое людей в больнице из-за отравления грибами

В Житомирской области отравились дикорастущими грибами два человека, пополнив печальную региональную статистику подобного отравления до 18 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил лейтенант службы гражданской защиты Ярослав МЕЛЬНИК из центра связей с общественностью ГУ МЧС в Житомирской области.

По его словам, "в течение суток 23 сентября ряды лиц, отравившихся грибами в Житомирской области, пополнились еще двумя людьми".

Я.МЕЛЬНИК уточнил, что в тот день в реанимационные отделения областной клинической и областной детской больниц были доставлены 74-летняя жительница села Торчин Коростышевского района и 2-летний мальчик из села Вила Романовского района Житомирской области.

Обоим пострадавшим врачи поставили диагноз - «отравление дикорастущими грибами».

Статистика свидетельствует, что с начала 2010 года в результате употребления дикорастущих грибов в Житомирской области уже отравилось 18 человек, из них двое детей.