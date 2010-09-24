Киев планирует приобрести 142 автомобиля скорой помощи

Власть Киева планирует в следующем году приобрести 142 автомобиля скорой медицинской помощи, на что планирует израсходовать 22 млн. 450 тыс. грн. из городского бюджета.

Об этом говорится в утвержденном плане мероприятий по укреплению материально-технической базы службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф Киева на 2010-2011 годы, утвержденном распоряжением КГГА от 7 сентября. Текст документа обнародован на официальном веб-сайте столичной власти.

Кроме того, 377 тыс. грн. планируется выделить в следующем году на приобретение диагностического и гаражного оборудования для технического обслуживания и ремонта автомобилей “скорой”.

Еще из городского бюджета предусматривается израсходовать 6 млн. 300 тыс. грн. на приобретение рабочей одежды для медицинского персонала и водителей скорой медицинской помощи (3,5 тыс. комплектов).

На приобретение аппаратуры и оборудования для оснащения службы медицины катастроф для ее функционирования, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и участия в проведении финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу предусмотрены 450 тыс. грн.

Планом мероприятий также планируются расходы на продолжение капитальных ремонтов подстанций скорой медицинской помощи № 8 на ул. Я.Коласа, 15-а и №12, на ул. Коллективизации, № 3 – соответственно 1,1 млн. грн. и 1,2 млн. грн. Еще по 1 млн. грн. предусматривается выделить на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания на просп. Свободы, 22-а под подстанцию скорой помощи и на продолжение разработки документации на строительство подстанции на ул. С.Крушельницкой, 11-а.

На реконструкцию здания Киевской станции скорой помощи на ул. Богдана Хмельницкого, 37-б в этом и следующем году предусматривается израсходовать 50 млн. грн. из городского бюджета. В то же время на приобретение медицинского оборудования для этого учреждения будут использованы средства госбюджета, которые должны быть предусмотрены на следующий год, – 12 млн. грн.

Утвержденным планом предусмотрено заложить в городском бюджете 2011 годов 10 млн. грн. на модернизацию автоматизированной диспетчерской системы “Скорая медицинская помощь” и создание информационно-аналитической системы “Единое медицинское пространство” (первая очередь).