Директор интерната купил технику на "детские" деньги

В Запорожской области возбуждено уголовное дело против директора школы-интерната, направившего "детские" деньги на приобретение техники для преподавателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, факт совершения преступления установлен в ходе проверки сотрудниками Черниговской райпрокуратуры законности использования средств в местной общеобразовательной школе-интернате.

"В ходе проверки было установлено, что около 50 тыс. грн. средств со специального детского "пенсионного" счета были использованы директором на приобретение компьютерной техники, фотоаппаратов и телевизоров, которыми пользовались не дети, а преподаватели", - сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что данные действия директора квалифицированы как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины - "Превышение власти или служебных полномочий".

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

В пресс-службе так же отметили, что в данной школе-интернате выявленное нарушение законодательства не единственное: прокуратурой Черниговского района возбуждено уголовное дело по факту завладения 132 тыс. грн. средств, выделенных на проведение в учебном заведении ремонтных работ.