Запорожье: местный житель спас в море двух братьев
15:52, 23 сентября 2010Новости регионов
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Унесенные в шторм
В Запорожской области местный житель спас двух братьев, унесенных в шторм в открытое море.
Как сообщили УНИАН в Главному управлении МЧС в Запорожской области, 22 сентября в районе с. Новоконстантиновка Приазовського района двое братьев 21 и 19 лет вышли в море на надувной лодке порыбачить. Около 15.10 их мать увидела, что лодку унесло в открытое море, и из-за сильных волн сыновья не могут самостоятельно вернуться на берег.
"На помощь пострадавшим на собственной моторной лодке выше местный житель Сергей ПИНЧЕВ, который, несмотря на сильное волнение, добрался до братьев и смог доставить их на берег", - сообщили в МЧС.
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