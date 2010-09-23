Запорожье: местный житель спас в море двух братьев

В Запорожской области местный житель спас двух братьев, унесенных в шторм в открытое море.

Как сообщили УНИАН в Главному управлении МЧС в Запорожской области, 22 сентября в районе с. Новоконстантиновка Приазовського района двое братьев 21 и 19 лет вышли в море на надувной лодке порыбачить. Около 15.10 их мать увидела, что лодку унесло в открытое море, и из-за сильных волн сыновья не могут самостоятельно вернуться на берег.

"На помощь пострадавшим на собственной моторной лодке выше местный житель Сергей ПИНЧЕВ, который, несмотря на сильное волнение, добрался до братьев и смог доставить их на берег", - сообщили в МЧС.