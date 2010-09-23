Винниччина: за сутки грибами отравились четыре человека

В Винницкой области в течение 21 сентября грибами отравились четыре человека, из них двое детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Винницкой области, вчера ночью в Винницкую городскую клиническую больницу №1 были доставлены с предварительным диагнозом “отравление грибами” 33-летняя женщина и ее 10-летний сын. Пострадавшие поужинали собранными в лесу грибами.

В этот же день в Шаргородскую центральную районную больницу были доставлены жители с. Садковцы Шаргородского района – 58-летний мужчина и 10-летний ребенок. Накануне семья, собрав дикорастущие грибы и приготовив их дома, пригласила к себе в гости еще одну семью на ужин. После употребления грибов два человека почувствовали себя плохо и вызвали скорую. Состояние потерпевших удовлетворительное, они находятся в реанимации.