Геопатогенные зоны Киева

Сведения наводятся по данным архитектора И.Чудо.

— Центр: линия разлома начинается от театра Франко и идет через Крещатик и улицу Прорезную к Золотым воротам и дальше, до места пересечения улиц Гончара и Богдана Хмельницкого; Липки, причем линия разлома идет между Верховной Радой — "грязное" место и Мариинским дворцом — "чистое". В геопатогенную зону попадают и Секретариат президента, и здание правительства; Клов.

— Печерск: улица Старонаводницкая, Бульвар Дружбы Народов от пересечения с бул. Л. Украинки до Набережного шоссе.

— Шевченковский р-н: участок ул. Олены Телиги от перекрестка с ул. Дегтяревской до Кирилловской церкви.

— Оболонь: в районе Оболонской набережной (там, где новостройки), ул. Матэ Залки, пр. Героев Сталинграда.

— Борщаговка: участок проспекта Комарова от пересечения с бул. Лепсе — через проспект 50-летия Октября — до Окружной дороги; улица Борщаговская от Воздухофлотского до Индустриального моста.

— Голосеевский р-н: район ипподрома, застройки в районе Аграрной академии, район между ул. Васильковской и пр. Акад. Глушкова.

— Русановка (до 60% всей территории).

— Троещина: район вокруг перекрестка ул. Закревского и Драйзера.

— Лесной массив: от перекрестка Броварского проспекта с ул. Братиславской до пр. Юрия Гагарина.

КАК РАБОТАТЬ С РАМКОЙ?

Рамка — кусок проволоки диаметром 2–3 мм, согнутый в виде буквы "Г". Длина ручки 15 см, ствола — 30 см. На ручку можно надеть пластмассовый футляр. Чтобы произвести измерение, надо взять рамку коротким концом в руку и уравновесить ее так, чтобы длинная часть рамки смотрела горизонтально вперед и не колебалась, а затем обойти помещение по кругу, двигаясь от стен к центру. Если ствол начал отклоняться в любую из сторон, в этом месте есть аномальная энергия. Зафиксировав такие места, можно так разместить мебель в комнате, чтобы узлы геопатогенной зоны находились вне привычных мест отдыха.

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