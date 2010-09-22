На Закарпатье ищут заблудившегося 70-летнего туриста
09:53, 22 сентября 2010Новости регионов
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Вблизи урочища Студеный
В Закарпатской области ищут заблудившегося 70-летнего туриста.
Как сообщил УНИАН начальник Центра пропаганды ГУ МЧС в Закарпатской области Олег ШРАМКО, 20 сентября около 21.00 работники Межгорского горного поисково-спасательного подразделения получили сообщение о том, что вблизи урочища Студеный заблудился 70-летний турист.
Уже через полчаса после сообщения спасатели начали поиски, и около 1 часа ночи их приостановили.
Вчера утром поиски мужчины возобновились.
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