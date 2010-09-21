Во Львове за неделю количество больных ОРВИ выросло на 70%

Во Львове за неделю количество больных острыми респираторными заболеваниями и гриппом выросло на 70%.

Об этом на пресс-конференции сегодня сообщил начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб.

По словам В.Зуба, за последнюю неделю заболело 3180 человек, по сравнению с 1871 неделей ранее.

«Отрасль здравоохранения готова к эпидемии гриппа», - сказал он.

Сейчас интенсивный показатель заболеваемости на ОРВИ во Львове составляет 42,1, при эпидпороге 65,1.

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