Во Львове за неделю количество больных ОРВИ выросло на 70%
15:33, 21 сентября 2010Новости регионов
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Здравоохранение готово к эпидемии
Во Львове за неделю количество больных острыми респираторными заболеваниями и гриппом выросло на 70%.
Об этом на пресс-конференции сегодня сообщил начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб.
По словам В.Зуба, за последнюю неделю заболело 3180 человек, по сравнению с 1871 неделей ранее.
«Отрасль здравоохранения готова к эпидемии гриппа», - сказал он.
Сейчас интенсивный показатель заболеваемости на ОРВИ во Львове составляет 42,1, при эпидпороге 65,1.
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