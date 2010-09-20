Волынь: за месяц ликвидируют более 70 тонн ядохимикатов

В Волынской области на протяжении месяца и десяти дней волынские экологи обязаны вывезти из области 71 тонну опасных ядохимикатов. Такой срок дал им глава областной государственной администрации Борис КЛИМЧУК на сегодняшнем оперативном совещании, - информирует пресс-служба Волынской ОГА.

Как отмечено в сообщении, утилизация этих ядохимикатов будет осуществляться за средства фонда охраны окружающей природной среды. На сегодняшний день объем фонда - около 5 млн. грн., из них 1,2 млн. грн. используют на утилизацию ядохимикатов.

Перечень работ, которые будут осуществлены за средства фонда в Волынской области, согласован Кабинетом Министров Украины, как того требует действующее законодательство, добавили в ОГА.