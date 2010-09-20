Житомирщина: автомобиль врезался в дерево - двое погибших

В Житомирской области автомобиль врезался в дерево: погиб водитель и пассажир.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УГАИ в Житомирской области.

В селе Слободище Бердичевского района Житомирской области 42-летний водитель автомобиля "Москвич" не справился с управлением и врезался в дерево. В результате этого водитель и его 43-летний пассажир погибли на месте, еще один пассажир травмирован и доставлен в одно из лечебных заведений области.