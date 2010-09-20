Житомирщина: автомобиль врезался в дерево - двое погибших
16:02, 20 сентября 2010Новости регионов
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Водитель и пассажир...
В Житомирской области автомобиль врезался в дерево: погиб водитель и пассажир.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УГАИ в Житомирской области.
В селе Слободище Бердичевского района Житомирской области 42-летний водитель автомобиля "Москвич" не справился с управлением и врезался в дерево. В результате этого водитель и его 43-летний пассажир погибли на месте, еще один пассажир травмирован и доставлен в одно из лечебных заведений области.
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