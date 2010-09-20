Винниччина: ученики принесли в интернат неизвестное вещество

В г. Немиров Винницкой области ученики школы-интерната для детей сирот принесли в школу 1,5-литровую пластиковую бутылку с неизвестным веществом, которую они нашли в лесу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС в Винницкой области.

По сообщению, ученики открыли бутылку и пронесли ее по коридору 1-го и 2-го спального корпуса. В первом корпусе находилось 25 и во втором 24 ученика.

По словам учеников, жидкость имела резкий удушающий запах, после чего ребята выбросили бутылку с жидкостью в туалет, который расположен на улице.

Детей, проживающих в первом и втором корпусе, на ночь переведут в другие корпуса. Угрозы здоровью детей нет.

По предварительному заключению районной СЄС, жидкость является газолином или сероводородом.