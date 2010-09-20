В Чернигове почтили память душевнобольных

В Чернигове почтили память военнопленных и психически больных людей, расстрелянных нацистами в годы оккупации города в 1941-1943 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, на территории Черниговской областной психоневрологической больницы состоялось торжественное открытие памятного обелиска. В мероприятии приняли участие руководство Чернигова, ветераны, коллектив больницы и лицеисты Черниговского лицея с усиленной военной физической подготовкой. Они возложили цветы к обелиску, минутой молчания почтили погибших.

Перед собравшимися выступил Почетный гражданин Чернигова, краевед, бывший подпольщик и партизан Герард КУЗНЕЦОВ. Он сообщил, что на территории больницы в годы Великой Отечественной войны находился немецкий лагерь для военнопленных. По подсчетам исследователей, там было уничтожено около двух тысяч советских военнопленных и 500 душевнобольных. "В целом, в Чернигове с сентября 1941 года по сентябрь 1943 года фашисты расстреляли 50 тысяч мирных жителей и военнопленных", - сказал он.

Завтра, 21 сентября, в Чернигове состоятся мероприятия по случаю 67-й годовщины освобождения города от фашистских захватчиков.