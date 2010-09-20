В Прикарпатье будут производить экологически чистое молоко для детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации, об этом говорится в распоряжении председателя облгосадминистрации Михаила ВЫШИВАНЮКА.

Распоряжением утвержден план работ на выполнение первого этапа инвестиционно-инновационного проекта «Производство детского питания на основе экологически чистого коровьего молока в Рогатинском районе». Согласно распоряжению это сделано ради развития в области органического полеводства на промышленной основе и создания производственной базы с использованием современных технологий для изготовления экологически чистых продуктов питания. Руководитель области поручил научно-аналитическому центру Прикарпатья провести консультации с целью определения ассортимента продукции детского питания из натурального молока, осуществить анализ рынка национального производства детского питания и исследовать возможности выхода экологически чистой продукции Прикарпатья на рынки других стран и т. п.