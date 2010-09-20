В Житомирской области установили памятник Матери

В Коростышеве Житомирской области сегодня по случаю 511-й годовщины города торжественно открыли памятник Матери.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия памятника приняли участие руководители города и области, представители общественности.

Памятник установили на центральной площади города.

Работал над созданием памятника скульптор Виталий РОЖИК, работы которого известны не только в Украине, но и за ее границами. Памятник выполнен из гранита.

Выступая перед собравшимися, Коростышевский городской председатель Николай ЧИКОЛАЙ заметил, что «в Коростышеве есть такая добрая традиция, что ко всем памятным датам, образно говоря, одевается город в новую одежду, открываются памятники и памятные знаки".

«Вчера в рамках проведения областной спартакиады имени заслуженного тренера Украины Владимира Зорника торжественно открыт памятный знак легендарному футболисту, известному вратарю киевского «Динамо» и сборной СССР, а сегодня открыт символ материнства и ласки - памятник Матери», - сказал мэр Коростышева.