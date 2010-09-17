В Ужгороде взорвался мобильный телефон
15:08, 17 сентября 2010Новости регионов
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Запретили продажу сим-карт без паспорта
В Ужгороде запретили мобильным операторам продажу сим-карточек без паспорта и идентификационного кода.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня во время сессии Ужгородского городского совета.
Поводом для принятия соответствующего решения стал инцидент, который произошел 16 сентября - взрыв во дворе одного из частных домов в Ужгороде. Как выяснила милиция, взрывчатка сработала с помощью дистанционного устройства в мобильном телефоне.
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