В Ужгороде взорвался мобильный телефон

В Ужгороде запретили мобильным операторам продажу сим-карточек без паспорта и идентификационного кода.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня во время сессии Ужгородского городского совета.

Поводом для принятия соответствующего решения стал инцидент, который произошел 16 сентября - взрыв во дворе одного из частных домов в Ужгороде. Как выяснила милиция, взрывчатка сработала с помощью дистанционного устройства в мобильном телефоне.