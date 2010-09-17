«Павлоградуголь» оснастил больницы оборудованием на 2 млн

ОАО «Павлоградуголь» (ДТЭК) в рамках Программы социального партнерства между ОАО «Павлоградуголь» (ДТЭК) и местной властью Павлограда и Павлоградского района оснастил современным медицинским оборудованием две местные больницы почти на 2 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что на приобретение лечебно-диагностического оборудования в Павлоградскую городскую больницу №4 в 2010 году предприятие направило 1 млн. 125 тыс. грн. Лечебная база больницы пополнилась эндохирургическим малоинвазивным комплексом, комплектом электронной видеоэндоскопической системы с фиброгастродуоденоскопом и фиброколоноскопом, рентгеновским диагностическим комплексом с цифровой обработкой изображения. Установка нового оборудования существенно расширила спектр медицинских услуг, оказываемых Павлоградской горбольницей № 4 жителям города, заверили в пресс-службе ОАО.

Кроме того, в рамках данной Программы 625 тыс. грн. было направлено на нужды Павлоградской центральной районной больницы. На эти деньги для повышения качества медицинского обслуживания сельского населения, своевременной диагностики и лечения заболеваний в Павлоградской ЦРБ был выполнен капитальный ремонт терапевтического отделения, приобретена мебель, в том числе медицинского назначения, медоборудование, бытовая техника, диагностический комплекс «Кардио+».

В пресс-службе предприятия напомнили, что «Павлоградуголь» уже третий год финансирует различные проекты в данной районной больнице в рамках Программы соцпартнерства. В 2008 году за средства предприятия был приобретен передвижной флюорограф с цифровой обработкой изображения, в 2009 году - выполнен капитальный ремонт детского отделения и приобретена мебель.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик. По итогам 2009 года доля ДТЭК в угледобывающей отрасли Украины составила 24,4%.