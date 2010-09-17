Винниччина: у 80% детей - отклонения в физическом развитии

В Винницкой области начала работу передвижная клиника для проведения медицинского осмотра детей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА.

«В области мы начали медицинский осмотр детей. Для этого задействована специальная медицинская передвижная клиника на базе автомобиля, оснащенного медицинской техникой. В районах, селах медицинский осмотр проводят врачи районных больниц», - сообщил Н.ДЖИГА.

Он также отметил, что, по последним данным, из 500 осмотренных детей 80% имеют отклонения в физическом развитии.

«Ребенок, который круглосуточно сидит за компьютером, по 6 часов в классе – уже с этого времени мы формируем инвалидов. Нужно детей физически нагружать, нужно, чтобы они были на свежем воздухе, нужно, чтобы они занимались спортом», - считает губернатор.

В связи с этим он сообщил, что сейчас в области проводится инвентаризация всех спортивных площадок. Н.ДЖИГА отметил, что все площадки должны быть оборудованы должным образом.

Он убежден, что больных детей станет меньше, если они будут заниматься физкультурой и спортом.

«Мы строим больницы, а нам нужно строить спортивные площадки, спортивные сооружения. Детьми нужно заниматься, а у нас, к сожалению, этого нет. В области эта работа развернута», - сказал Н.ДЖИГА.