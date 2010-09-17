Херсонщина: воспитанники детдома украли со счетов других сирот 15 тыс

В Херсонской области воспитанники детского дома украли со счетов других сирот 15 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МВД Украины в Херсонской области, 6 сентября в дежурную часть милиции обратился директор одного из детских домов с заявлением о том, что со счетов детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, неизвестные украли около 15 тыс. грн.

Оперативники выяснили, что банковские карточки находились в шкафу в кабинете юриста, который закрывался на ключ. Однажды юрист обнаружил одну из карточек не в шкафу, а на столе, поэтому стало понятно, что в кабинете кто-то был и использовал карточки. Правоохранители сняли отпечатки пальцев, начали отрабатывать ранее судимых лиц, опрашивать преподавателей, воспитателей и детей.

При отработке магазинов и рынков выяснилось, что двое подростков регулярно покупали дорогие мобильные телефоны, одежду, отдыхали в кафе. По описаниям были составлены фотороботы. Под подозрение попали двое воспитанников детдома: 16-ти и 15-ти лет. У них в комнатах нашли дорогие вещи. Подростки признались, что подобрали ключи от кабинета юриста и периодически брали банковские карточки и снимали с них деньги.

После проведения нескольких проверок будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).