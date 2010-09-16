Киевсовет выделил 4 млн. грн. на программу «Турбота»

Киевсовет принял решение о выделении средств для проведения городской комплексной программы «Турбота».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, за такое решение сегодня на очередном пленарном заседании VI сессии VI созыва проголосовали 99 депутатов.

Управлением по делам женщин, инвалидов, ветеранов войны и труда будут направлены расходы в объеме 4111,5 тыс. грн. на выполнение городской комплексной программы «Турбота». В частности, это предоставление финансовой поддержки общественным и благотворительным организациям, деятельность которых имеет социальную направленность, обеспечение проведения социально-образовательных программ Киевского городского Центра работы с женщинами, предоставление одноразовой материальной помощи отдельным категориям малообеспеченных.

Принятие этого проекта решения позволит реализовывать социальные программы совместно с общественными и благотворительными организациями, проведение социальных акций и общегородских мероприятий, говорится в сообщении.

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ напомнил, что программа «Турбота» выполняется уже пятый год. «Киевская власть всегда ставила своим приоритетом выполнения социально направленных программ, помощь малообеспеченным гражданам города. Поэтому, даже несмотря на определенные проблемы с наполнением бюджета, нашли возможности профинансировать эту крайне важную программу», - сказал он.