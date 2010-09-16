В Киеве в школах ввели утреннюю гимнастику

Киевсовет утвердил городскую целевую программу «Утренняя гимнастика» для школьников 1-4 классов общеобразовательных школ Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, за такое решение сегодня на очередном пленарном заседании проголосовали 83 депутата.

Программа «Утренняя гимнастика» вводится с целью улучшения, профилактики и сохранения здоровья учеников столицы. Программа разработана, учитывая обращение председателя правления Благотворительной организации «Фонда развития спорта» Екатерины СЕРЕБРЯНСКОЙ.

По словам председателя Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Аллы ШЛАПАК, эффект от систематического проведения утренней гимнастики заключается в укреплении костно-мышечной системы, профилактике плоскостопия, воспитании навыка правильной осанки, которая способствует нормальному функционированию всех внутренних органов. К тому же, правильно подобранные упражнения способствуют оптимизации деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Принятие этого решения даст возможность столичной власти более эффективно воплощать государственную политику в сфере физического воспитания детей и юношества, считают в Киевсовете.