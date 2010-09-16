Кировоград - зона чрезвычайной экологической ситуации

Депутаты Кировоградского городского совета приняли на сессии обращение к Президенту Украины, в котором просят признать областной центр местностью чрезвычайной экологической ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, под обращением подписались председатели всех депутатских фракций, лидер внефракционной группы и городской председатель Владимир ПУЗАКОВ.

В обращении депутаты отмечают, что Кировоград – единственный город в Украине, где ведется добыча уранового сырья для атомной энергетики.

«Процесс добычи урановой руды выполняется подземным способом с использованием взрывов, во время которых нарушается целостность массивов горных пород с образованием микротрещин. Это приводит к увеличению скорости миграции подземных вод и опасного радиоактивного газа радона, имеющего свойство накапливаться в подвалах, цокольных этажах и в одноэтажных домах. Уровень концентрации радона на территории города никто систематически не измеряет. А там, где проводили локальные исследования, фиксировались превышения предельно допустимой нормы в 2-4 раза. Добыча руды сопровождается складированием в виде терриконов горных пород с повышенным содержанием радиоактивных элементов», говорится в обращении.

Депутаты горсовета мотивируют увеличение в Кировограде количества онкологических и других заболеваний тем, что население вынуждено проживать в зоне долговременной техногенно-экологической нагрузки, превышающей нормы, установленные Нормами радиационной безопасности Украины (НРБУ-97).

“Если в 1967 году, до начала добычи урановой руды, уровень онкозаболеваемости в городе составлял 201 чел. на 100 тыс. населения, то на сегодняшний день он равняется 406,4 чел. (средний показатель в Украине составляет 347,5 чел.). С 1972 года до сих пор увеличение заболеваемости раком в Кировоградской области составляет 73%, а показатель смертности от этой болезни наивысший в государстве”, отмечается в обращении.