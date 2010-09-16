Полтавщина: медик психиатрической больницы требовал взятки

11:46, 16 сентября 2010
Новости регионов
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Возбуждено уголовное дело

В Полтавской области правоохранители разоблачили сотрудника психиатрической больницы, который требовал и получил 2,8 тыс. грн. взятки от местного жителя за содействие в получении III группы инвалидности.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

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