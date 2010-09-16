Полтавщина: медик психиатрической больницы требовал взятки

В Полтавской области правоохранители разоблачили сотрудника психиатрической больницы, который требовал и получил 2,8 тыс. грн. взятки от местного жителя за содействие в получении III группы инвалидности.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.