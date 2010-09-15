Кировоградщина: милиция задержала группу наркоторговцев

В Кировоградской области сотрудники УБОП УМВД задержали группу из 9 человек, которые подозреваются в изготовлении и распространении наркотических средств на территории города и области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД в Кировоградской области.

Через организованную ранее судимым кировоградцем сеть наркотики распространялись около 4 лет. Группа работала с четким распределением ролей. Шесть человек занимались непосредственно изготовлением и сбытом, в обязанности еще троих подозреваемых входили функции контроля за остальными. За любые нарушения сбытчиков, неудачные сделки или нечестный расчет, виновников безжалостно били. Четверо из группы – наркозависимые, среди них также 25-летняя мать 2-месячного ребенка.

Наркотические средства изготавливались дома у одного из подозреваемых. Ежедневная общая прибыль составляла сумму около 40 тыс. грн.

Во время осмотра помещений подозреваемых правоохранители изъяли 3 пистолета иностранного и отечественного производства травматического действия, холодное оружие, 1000 кубических сантиметров опия ацетилированного, 5 граммов амфетамина, свыше 10 килограммов маковой соломки, прекурсоры для изготовления наркотических средств и деньги в сумме более 20 тыс. грн.

В настоящее время работниками УБОП УМВД задокументированы около 20 фактов реализации наркотических средств. 8 человек задержаны и арестованы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение наркотических средств группой лиц), санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.