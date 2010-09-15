В Крыму электрички сбили насмерть двух человек
12:24, 15 сентября 2010Новости регионов
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Проводится расследование
Женщина и мужчина погибли под колесами электропоездов в Крыму.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, несчастные случаи произошли в Симферопольском районе во второй половине дня 14 сентября.
Электричка «Симферополь-Джанкой» сбила женщину на железнодорожной станции «Остряково».
Электропоезд «Новоалексеевка-Симферополь» сбил мужчину на станции «Молодежная».
Личности погибших устанавливаются.
Линейный отдел милиции проводит расследование.
Кроме того, 14 сентября на севере Крыма, в Красноперекопске, маневровый локомотив зацепил 70-летнюю женщину. Пострадавшая доставлена в больницу с вывихом правого плеча и ушибом грудной клетки.
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