В Крыму электрички сбили насмерть двух человек

Женщина и мужчина погибли под колесами электропоездов в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, несчастные случаи произошли в Симферопольском районе во второй половине дня 14 сентября.

Электричка «Симферополь-Джанкой» сбила женщину на железнодорожной станции «Остряково».

Электропоезд «Новоалексеевка-Симферополь» сбил мужчину на станции «Молодежная».

Личности погибших устанавливаются.

Линейный отдел милиции проводит расследование.

Кроме того, 14 сентября на севере Крыма, в Красноперекопске, маневровый локомотив зацепил 70-летнюю женщину. Пострадавшая доставлена в больницу с вывихом правого плеча и ушибом грудной клетки.