Девочку в зоопарке искусали волки

Произошло ЧП в одесском зоопарке – 6-летнюю девочку из России, приехавшую с мамой в парк посмотреть на животных, искусали волки. Девочка была доставлена в реанимацию хирургического отделения областной детской больницы с серьезными повреждениями: пострадали правая рука, предплечье, лицо и ухо.

Как выяснилось, малышка хотела покормить волков и для этого ее мама перенесла дочку через невысокий забор с предупредительной надписью, не позволяющий вплотную подходить к клетке с хищниками, чтобы та могла поближе подобраться к животным. Девочка просунула руку через прутья клетки, и волки моментально набросились на ребенка. Очевидцы и работники зоопарка начали отгонять животных палками и лопатами, но волки успели основательно искусать ребенка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Две недели назад аналогичный случай произошел в ялтинском театре морских животных – мальчик 3-х лет хотел поближе познакомиться с крокодилом и, пока родители отвлеклись, просунул руку в клетку с аллигатором. Ребенок лишился двух пальцев руки.

Призываем родителей особенно внимательно следить за маленькими непоседами в зоопарках и ни в коем случае не давать им приближаться к хищникам, какими бы симпатичными и безопасными зверушками не казалась они малышам.

deti.mail.ru