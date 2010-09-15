С сегодняшнего дня в Кировограде ограничена подача питьевой воды из-за задолженности областного водопровода перед ОАО «Кировоградоблэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, снижение давления в сетях стало причиной того, что спальные районы областного центра вообще остались без водоснабжения.

По информации коммерческого директора ОАО «Кировоградоблэнерго» Алексея ШЕКЕТЫ, областное коммунальное производственное предприятие «Днепр-Кировоград» задолжало энергетикам 8 млн. грн.

«Это единственное предприятие в области, которое не только имеет задолженность прошлых лет, но и не выполняет текущие оплаты. Ограничение электроснабжения водонапорных насосов было вынужденным. Наша задача - оформить с руководством водопровода хотя бы протокол намерений о текущих расчетах, но понимания нет», - сказал А.ШЕКЕТА.

Кроме того, по его словам, в последние месяцы водопровод увеличил потребление электроэнергии: если раньше им потреблялось в месяц электричества на 1,2 млн грн, то теперь - на 1,8 млн.

«Летом, когда стояла невероятная жара, мы пошли навстречу людям. Но ни одно предприятие не будет работать себе в убыток», - отметил коммерческий директор ОАО «Кировоградоблэнерго».

Водопровод «Днепр-Кировоград» реализует питьевую воду водоканалам 4-х городов области: Кировограда, Александрии, Знаменки, Светловодска.

По словам заместителя директора департамента ЖКХ Кировоградского горсовета Валерия ЧЕЛЯДИНОВА, население областного центра задолжало КП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 1,7 млн. грн, из-за чего у предприятия образовался долг перед водопроводом за полученную воду.

Проблемы с водоснабжением коснулись, в первую очередь, жителей Кировограда, но, по словам А.ШЕКЕТЫ, «это лишь первый шаг к возможному ограничению подачи воды на всю область».