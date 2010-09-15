Севастополь: утверждена программа помощи многодетным семьям

Региональная программа «Многодетная семья Севастополя на 2011-2015 годы» утверждена на пленарном заседании сессии горсовета. Как передает корреспондент УНИАН, ее структура предполагает социальную защиту и медицинское обслуживание, содействие семейному воспитанию, научно-методическое и информационное обеспечение.

Программа разработана с целью проведения в городе Севастополе целостной политики, направленной на обеспечение благоприятных условий для наиболее полной реализации многодетной семьей своих функций, повышение ее жизненного уровня, утверждения роли семьи как основы государства, оказания помощи многодетным семьям и решения социальных проблем.

Финансирование программы будет осуществляться по многоканальному принципу, что предусматривает получение средств из городского и районных бюджетов, привлечение внебюджетных средств, спонсорских, благотворительных и других взносов юридических и физических лиц и средств из Государственного бюджета на проведение отдельных мероприятий. Как сообщил на сессии начальник отдела по делам семьи, молодежи и спорта городской госадминистрации Андрей ТИМЧЕНКО, ориентировочный расчет финансирования программы является следующим: в 2011 году на ее реализацию планируется выделить 482 тыс. грн. (442 тыс. грн. из городского бюджета и 40 тыс. грн. из районных бюджетов), столько же (и в такой же пропорции) - в 2012 году, в 2013 году - 497 тыс. грн. (соответственно, 447 тыс. грн. и 50 тыс. грн.), в 2014-м - 507 тыс. грн (соответственно, 447 тыс. грн. и 60 тыс. грн.), и в 2015 году - 512 тыс. грн (соответственно, 452 тыс. грн. и 60 тыс. грн.), общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы - 2 млн.480 тыс. грн., в том числе средства городского бюджета составят 2 млн.230 тыс. грн.

Инициатором разработки, разработчиком и ответственным исполнителем программы является отдел по делам семьи, молодежи и спорта городской госадминистрации.

По информации отдела по делам семьи, молодежи и спорта городской госадминистрации, в Севастопольской ГГА на учете состоит 864 многодетных семьи, из которых 687 семей имеет по 3 несовершеннолетних детей, 134 семьи - по 4 несовершеннолетних, 24 - по 5 несовершеннолетних, 10 - по 6 несовершеннолетних, 6 - по 7 несовершеннолетних, 2 - по 8 несовершеннолетних, и 1 семья имеет 9 несовершеннолетних детей. 17 таких семей получают пособие как малообеспеченные семьи, 309 семей состоят на очереди с правом первоочередного обеспечения жилой площадью, из которых 13 семей пользуются правом внеочередного получения жилья.