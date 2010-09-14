В Донецкой области сын угрожал матери гранатой, требуя 50 грн.

Правоохранители Донецкой области изъяли гранату, которой сын угрожал матери, требуя 50 грн.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, на днях в дежурную часть Красноармейского горотдела милиции поступил звонок от местной жительницы, которая заявила, что ее сын во дворе частного дома угрожает взорвать гранату. Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия.

Прибыв на место и опросив находящихся на улице соседей, правоохранители выяснили, что, находясь во дворе дома, 40-летний мужчина требовал у матери 50 грн., угрожая взорвать предмет, похожий на гранату. Чтобы не подвергнуть людей опасности в случае взрыва, сотрудники милиции вывели людей в безопасное место, а затем задержали злоумышленника.

Во дворе дома дебошира, действительно, была обнаружена граната. Правоохранители эвакуировали людей и оцепили территорию.

В областном УВД отметили, что для обезвреживания опасного предмета были вызваны специалисты - взрывотехники, которые, осмотрев гранату, обнаружили, что в ней отсутствует взрывчатое вещество, поэтому она опасности не представляет.

В Красноармейском горотделе милиции пояснили, что по данному факту в возбуждении уголовного дела было отказано, «так как граната оказалась без взрывчатого вещества».

Проводится доследственная проверка, предстоит узнать, откуда у 40-летнего ранее судимого гражданина оказалась граната.