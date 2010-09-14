Луцк: обновили родильное отделение центральной райбольницы

Открыто обновленное родильное отделение Луцкой центральной районной больницы. На деньги районного бюджета здесь произведен капитальный ремонт. Общая стоимость работ составляет свыше 200 тыс. грн.

Во время торжественного открытия заместитель председателя облгосадминистрации Александр БАШКАЛЕНКО передал в пользование отделения медицинское оборудование общей стоимостью почти 260 тыс. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской ОГА.

В целом же, с начала года Луцкой ЦРБ было получено в порядке централизованной поставки, в рамках выполнения инвестиционного проекта "Обеспечение лечебно-профилактических заведений оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами", медицинское оборудование на сумму 1 млн. 357 тыс. грн. Кроме того, обновленное родильное отделение будет иметь также и "карету скорой помощи", на приобретение которой из районного бюджета выделено 100 тыс. грн.