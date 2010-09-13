В Днепропетровске матери новорожденных получат по 5 тыс

В Днепропетровске матери новорожденных 12 сентября, в День города, малышей получат по 5 тыс. грн. финансовой помощи от местной власти.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении труда и социальной защиты населения Днепропетровского городского совета.

Родителям каждого новорожденного будет выдан специальный сертификат с отметкой, что ребенок родился именно на День города.

Начало традиции финансовой поддержки семей, у которых дети родились на День города, положено в Днепропетровске в 2008 году. Местная власть таким образом стремится стимулировать уровень рождаемости и воспитывать патриотизм к родному городу.

В 2008-2009 годах на День города в Днепропетровске родились 44 мальчика и 43 девочки. Их родители также получили по 5 тыс. грн. финансовой помощи.