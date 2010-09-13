Одесский облсовет принял программу об обеспечении водой

Одеський областной совет утвердил комплексную программу обеспечения стабильного развития северных районов области на 2010-2015 годы, а также региональную программу «Питьевая вода».

Как передает корреспондент УНИАН, главными целями этих программ, как было акцентировано председателем облсовета Николаем СКОРИКОМ и их разработчиками, «являются постепенное преодоление диспропорций в социально-экономическом развитии районов Одесской области, развитие экономической базы северных районов, привлечение инвестиций в приоритетные сферы экономики», а также «обеспечение населения чистой питьевой водой».

Вместе с тем депутатское большинство облсовета, ядро которого составляют фракции Партий регионов, ПСПУ и Партии пенсионеров, заблокировало принятие «Программы развития украинского языка, украинской культуры и исторического сознания граждан Украины на территории Одесской области в 2010-2014 годах», предложенную фракцией БЮТ.

Выступление лидера фракции БЮТ в облсовете Сергея ВЕСЕЛОВА, в котором он акцентировал, что принятие этой программы «положительно повлияет на развитие украинского языка и культуры» в русифицированном регионе, было встречено в штыки функционерами ПСПУ и Партии регионов. За выделение на эти цели 1,2 млн. грн. проголосовали всего 32 депутата из фракций БЮТ, «Нашей Украины» и группы «Возрождение», остальные 78 членов облсовета проголосовали «против» или «воздержались».

Как сообщалось, в минувшем году Одесский облсовет выделил лишь на поддержку областных печатных СМИ 4,75 млн. грн. В текущем году на эти цели направлено 5,6 млн. грн. Единственным изданием, которому во втором полугодии областными властями было отказано в финансовой поддержке, оказалась старейшая на юге Украины областная украиноязычная газета «Чорноморські новини». Нарушив нормы действующего законодательства, новый глава Одесской ОГА Эдуард МАТВИЙЧУК издал распоряжение «О выходе Одесской облгосадминистрации из состава соучредителей газеты« Черноморские новости» без обсуждения со вторым соучредителем - трудовым коллективом редакции, за что был подвергнут публичной критике со стороны НСЖУ.

Накануне избирательной кампании в местные советы Э.МАТВИЙЧУК выступил с заявлением, что в его планы входит введение русского языка как второго на региональном уровне. При этом он отметил, что представители некоторых организаций делают ему замечания, что он игнорирует государственный язык, разговаривает по-русски. "Не надо нас учить любить Украину, я державну мову знаю лучше, чем они", - заявил губернатор. В то же время он отметил, что думает на русском языке, который у него "в крови".