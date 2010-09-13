В Херсонской области на охоте убили человека

В Белозерском районе Херсонской области во время охоты охотник непроизвольным выстрелом из собственного зарегистрированного ружья убил местного жителя.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Виновник трагедии задержан.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.