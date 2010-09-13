В Херсонской области на охоте убили человека
14:24, 13 сентября 2010Новости регионов
0 0
Возбуждено уголовное дело
В Белозерском районе Херсонской области во время охоты охотник непроизвольным выстрелом из собственного зарегистрированного ружья убил местного жителя.
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
Виновник трагедии задержан.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter