В Крыму двух россиян смыло волной в море

Волна смыла двух россиян в Черное море на южном берегу Крыма - спасатели нашли тело одного мужчины, поиски второго продолжаются.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, информация о гибели двух человек возле алуштинского села поступила к спасателям в первой половине дня 11 сентября.

Свидетели инцидента рассказали, что мужчина залез через ограждение, зашел на буну и был смыт волной в море. Второй, увидев это, бросился на помощь, но его также накрыла волна.

В автобусе на берегу обнаружены вещи с документами погибших жителей Курска.

Спасатели вытащили тело одного мужчины из воды на берег. Тело второго пока не найдено. Поиски в море пришлось прекратить во второй половине дня субботы из-за шторма, их продолжат сегодня.

ЧП произошло в районе неприспособленного для купания пляжа.