Кировоградщина: почему умерли беременная и ее младенец?

Прокуратура Кировоградской области проведет комплексную проверку работы областной больницы в связи со смертью 21 июля 2010 года беременной женщины и потерей плода нерожденного ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил прокурор области Олег ЛЕВИЦКИЙ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины.

«Там (в областной больнице - УНИАН) ужасное состояние лечения больных. Больнице выделяются достаточно большие бюджетные средства, и при этом каждый больной должен написать заявление о так называемом «добровольном» пожертвовании на сумму 500 грн., а затем еще платит за каждое движение медиков. Возникает вопрос, куда идут эти средства», - заметил О.ЛЕВИЦКИЙ.

Он сообщил, что проверки будут проводить работники прокуратуры с привлечением медицинских специалистов.

«На сегодняшний день есть результаты местной судебно-медицинской экспертизы. Для установления спорных вопросов относительно квалифицированности действий врачей, которые оказывали помощь, материалы направлены в Киев на повторную экспертизу», - отметил прокурор.

По его словам, по факту гибели 12 августа 2010 года роженицы в Кировоградском городском роддоме №2 прокуратурой также возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины). Там женщина умерла от осложнений после кесарева сечения.