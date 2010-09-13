Донетчина: в три раза выросло число очагов бешенства животных

В Донецкой области в текущем году в 2,8 раза выросло число очагов бешенства животных.

Об этом УНИАН сообщили в областной санитарно-эпидемиологической станции со ссылкой на Главного государственного санитарного врача Донецкой области Виктора ДЕНИСЕНКО.

В сообщении отмечается, что в 2010 году эпизоотическим процессом по бешенству охвачено более 53% административных территорий области. Число очагов бешенства животных в сравнении с аналогичным периодом 2009 года выросло на 43 случая - до 67.

«Наиболее неблагополучная эпизоотическая ситуация по бешенству сложилась в Великоновоселковском, Волновахском, Артемовском, Константиновском районах, где зарегистрировано до 10 очагов бешенства. В структуре заболевших животных домашние и сельскохозяйственные животные составили 83%», - отметил В.ДЕНИСЕНКО.

Он констатировал, что в нынешнем году в Донецкой области имели место случаи нападения на людей волков в Новоазовском и Красноармейском районах.

Пострадавшим от укусов волками назначен курс антирабических прививок, состояние их здоровья удовлетворительное.