Кировоградщина: спасли мужчину, упавшего в 18-метровый колодец

В поселке Соколовское Кировоградской области вчера бойцы МЧС помогли выбраться из 18-метрового колодца мужчине, который попал туда, будучи под хмельком.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области.

Никто наверняка не может сказать, сколько 37-летний мужчина пробыл в заброшенном колодце, в последний раз соседи видели его накануне вечером. Спасателей вызывали хозяева подворья, где находится колодец, когда утром вышли во двор и услышали крики о помощи.

Мужчина при падении получил травмы, однако о его госпитализации не сообщается.