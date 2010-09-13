Кировоградщина: спасли мужчину, упавшего в 18-метровый колодец
08:41, 13 сентября 2010Новости регионов
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Услышали крики о помощи
В поселке Соколовское Кировоградской области вчера бойцы МЧС помогли выбраться из 18-метрового колодца мужчине, который попал туда, будучи под хмельком.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области.
Никто наверняка не может сказать, сколько 37-летний мужчина пробыл в заброшенном колодце, в последний раз соседи видели его накануне вечером. Спасателей вызывали хозяева подворья, где находится колодец, когда утром вышли во двор и услышали крики о помощи.
Мужчина при падении получил травмы, однако о его госпитализации не сообщается.
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