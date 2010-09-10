В Херсонской области нет полигонов для мусора

В Херсонской области нет полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) и комплексов по переработке и утилизации мусора, которые бы отвечали требованиям природоохранного законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления охраны окружающей природной среды в Херсонской области.

Согласно сообщению, в Херсонской области на 702 населенных пункта приходится 374 полигона общим объемом накопления ТБО 5,5 млн. тонн. При этом общий объем образования ТБО по области за один год составляет 409 тыс. тонн, большинство из которых, как правило, накапливается в несанкционированных местах.

Из 374 выделенных местными советами участков под полигоны ТБО на 62-х участках есть проекты землеотвода, на 66 госакты на право землепользования, а также один договор аренды участка под ТБО. Проекты землеотвода еще на 49 свалок находятся в стадии разработки.

В Главном управлении охраны окружающей природной среды в Херсонской области считают, что оформление участков под полигоны ТБО привлечет инвесторов для их обустройства, а также остановит образование стихийных свалок. Кроме того, лимиты на вывоз ТБО на полигон можно получить только при условии официального оформления земельных участков.