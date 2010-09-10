Во Львове после ночи в милиции умер 31-летний мужчина

Во Львове после ночи, проведенной в райотделе милиции, умер молодой мужчина.

Об этом сообщает сайт программы новостей “ТСН” телеканала “1+1”.

По данным “ТСН”, Михаил Стадник 12 часов провел в райотделе, а, выйдя оттуда, упал и умер. Смерть, по версии милиции, наступила в результате черепно-мозговой травмы. Родные убеждены, что задержанного в райотделе избивали, и доказательство этого - полсотни кровоподтеков.

После ночи в райотделе задержанного по подозрению в краже вели на допрос. По дороге он упал и умер. Сестра погибшего Василиса СТАДНИК отметила, что кровоподтеки у брата были даже на пятках. Мать Михаила Наталия СТАДНИК отметила, что выглядел сын так, "как будто побывал в бетономешалке".

Правозащитник Олег МИЦИК утверждает, что "на теле Стадника была выявлена 51 точка касания, то есть кровоподтеки и ушибы, в том числе в таком экзотичном месте, как пятка".

Судмедэксперт засвидетельствовал кровоподтеки на теле М.Стадника, однако допустил, что они могли образоваться от оказания медицинской помощи, в частности от непрямого массажа сердца и дефибрилятора. Но медсестра, которая была на вызове, говорит, что кроме двух уколов, погибшему больше ничего не делали.

Свою причастность к кровоподтекам на теле М.Стадника в милиции опровергают, говоря, что мужчина сам травмировался, когда грабил подвалы. "Данный гражданин был в нетрезвом состоянии и у него были кровоподтеки на руках, были следы от уколов на внутренней поверхности локтевого сустава", - заявил руководитель Львовского городского управления милиции Станислав БРОНЕВИЦКИЙ.

На руках у родных М.Стадника отказ районной прокуратуры в возбуждении уголовного дела относительно неправомерных действий милиции. Впрочем, областная прокуратура уже отменила это решение. Сейчас назначено дополнительное медицинско-судебное исследование по установлению механизмов образования телесных повреждений на теле М.Стадника.

Мать погибшего говорит, что согласна даже на эксгумацию, лишь чтобы убийцы были наказаны.

М.Стадник не дожил месяц до 32 лет. Без отца остался 6-летний сын.