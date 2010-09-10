В Краснодоне 6 школьников отравились бромом

В городе Краснодоне Луганской области в одном из кабинетов средней школы ученик 7 класса (1998 г.р.) разбил стеклянную ампулу емкостью 50 мл, в которой хранился бром.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате резкого испарения жидкости с признаками отравления в больницу госпитализировано 6 учеников.

На момент происшествия в школе находилось 518 человек, которые самостоятельно покинули помещение.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.