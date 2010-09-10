В Краснодоне 6 школьников отравились бромом
11:11, 10 сентября 2010Новости регионов
0 0
Семиклассник разбил ампулу
В городе Краснодоне Луганской области в одном из кабинетов средней школы ученик 7 класса (1998 г.р.) разбил стеклянную ампулу емкостью 50 мл, в которой хранился бром.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате резкого испарения жидкости с признаками отравления в больницу госпитализировано 6 учеников.
На момент происшествия в школе находилось 518 человек, которые самостоятельно покинули помещение.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter